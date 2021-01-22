بعد أشواط إضافية.. برشلونة يتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تخطيه كورنيلا

تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما تغلب على كورنيلا بثنائية نظيفة في دور الـ32. وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف. وذهبت المواجهة للأشواط الإضافية، وهي التي حسم خلالها برشلونة المباراة بعدما سجل ثنائية. سجل الهدف الأول لبرشلونة، عثمان ديبملي، في الدقيقة 92. وأضاف برايثويت الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة. وغاب ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، عن فريقه بالمباراة، وذلك بسبب الإيقاف، حيث تعرض للطرد بالمواجهة الماضية أمام أتليتك بلباو بنهائي السوبر، ووقعت عليه عقوبة الإيقاف لمباراتين. وبدأ برشلونة المباراة بتشكيل بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: نيتو. خط الدفاع: مينجويزا – أراخو – لينجليت - فيربو خط الوسط: بيانيتش – موريبا - ريكي بويج خط الهجوم: ترينكاو – برايثوايت – أنطوان جريزمان

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