نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في تدعيم صفوف المارد الأحمر بلاعب من أمريكا الجنوبية.

وقال الجنوب أفريقي خلال حواره مع رابطة نقاد كرة القدم في جنوب إفريقيا "لقد أبلغت وكيل من قارة أمريكا الجنوبية، الذي كان سببا في ضم سيرينو لفريق صن داونز، ورشح لنا بعض اللاعبين".

وأضاف موسيماني: " نحن في الوقت الحالي نحتاج لمتابعة أداء هؤلاء اللاعبين المرشحين".

وفاز الأهلي على المقاولون بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي WE السلام في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام، ليتصدر الدوري برصيد 20 نقطة.