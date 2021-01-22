نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يقدم عرض لضم نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي تقدم بعرض إلى ريال مدريد الإسباني من أجل استعارة نجم خط وسط الملكي النرويجي مارتن أوديجارد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن أوديجارد كان قد طلب الرحيل عن صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل البحث عن فرصة حقيقية للمشاركة بشكل أساسي.

وأكدت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد يبحث حاليًا عرضًا تقدم به آرسنال الإنجليزي من أجل التعاقد مع أوديجارد حتى نهاية الموسم الحالي.

وألمحت الشبكة البريطانية أن آرسنال سيواجه منافسة شرسة على التعاقد على أوديجارد عبر عددا من الأندية من بينهم نادي واحد على الأقل من الدوري الإنجليزي.

ونوهت الشبكة البريطانية أن أوديجارد خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف ريال سوسيداد الإسباني وقدم مستويات رائعة وكان من المفترض أن تمتد هذه الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي إلا أن ريال مدريد قرر قطعها وإعادته إلى صفوف الفريق.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن آرسنال يضم بين صفوفه حاليًا الإسباني داني سيبايوس نجم ريال مدريد أيضًا الذي يلعب موسمه الثاني على سبيل الإعارة من الملكي.