وأكد خالد الغندور عبر برنامج " زملكاوي " أن ما حدث لا علاقه له باللوائح او القوانين مشددا ان الامر تم بشكل ودي دون التعامل بالقانون او تطبيقه خاصة وان الاهلي مقبل على مباريات هامه أبرزها مباراة بيراميدز في الدوري
وأضاف الغندور أن الامر تم " بالتليفون " فقط .
ووجه رسالة لـ جماهير الزمالك طالبهم فيها بـ الفخر بلاعبي الفريق حيث يفوزا بالمباريات بـ الجد والاجتهاد دون الحاجه لـ اي مساعدات خارجية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغندور يفتح النار على اللجنة الثلاثية عقب تخفيض عقوبة الشناوي لـ مباراة واحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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