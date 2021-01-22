أشرف صبحي يعلن موقف اللجنة الثلاثية والفيفا وقرب إجراء تعديلات على قانون الرياضة

وأكد اشرف صبحي في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورتس " أن هناك بالفعل نية لإجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة ولكن بما لا يتعارض مع الهيئات الرياضية الدولية .
اما عن اللائحة الجديدة فأكد أنها قريبا ستظهر لـ النور خاصة عقب موافقة الجمعية العمومية عليها مشددا ان لا يمكن تعديل أي بند في اللائحة دون الرجوع لـ الجمعية العمومية
وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب ما يحدث في اتحاد الكرة حيث من المقرر ان ينتهي عملها نهاية يناير الجاري مشددا ان الوزارة تتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " للحرص على تجنب الكرة المصرية اي ضرر ولاتخاذ القرار المناسب.
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