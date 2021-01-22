نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا في كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيرة بيلاروسيا، اليوم الجمعة، علي ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الألماني.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

وتذاع مباراة مصر ضد بيلاروسيا على الهواء مباشرة عبر قناة 1 ON Time Sports.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد خطف بطاقة التأهل مبكرا إلى الدور الرئيسى، بعد فوزه على منتخب تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29، قبل أن يحقق فوزا كاسحا على مقدونيا بنتيجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته.