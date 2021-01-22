بونيتش: رئيس نادي ماريتيمو دمر مستقبل محمد إبراهيم في البرتغال وتجربة احتراف شيكابالا فاشلة

علق ليونيل بونيتش المدير الفني لسبورتنج لشبونة والاتحاد السكندري سابقًا، على تجربة إحتراف محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا حاليًا، في الدوري البرتغالي.

وأكد ليونيل بونيتش في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد إبراهيم لاعب جيد جدًا ويمتلك إمكانيات وقدرات فنية كبيرة".

وتابع: "اللاعبون المصريون لديهم مشكلة في التأقلم بالدوريات الأوروبية ولكن محمد إبراهيم لو كمل في ماريتيمو البرتغالى كان هيبقى في حتة تانية خالص ولكن رئيس النادي كان صعب جدًا".

كما علق ليونيل بونيتش على تجربة احتراف محمد عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، في الدوري البرتغالي.

وأكد ليونيل بونيتش : "شيكابالا لاعب كبير ولديه إمكانيات كبيرة للغاية لمن خلال تسديداته ومهاراته ولكن".

وتابع: "شيكابالا من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون إلى وقت من أجل التأقلم في البلد التي يعيش بها وتأقلم مع المدرب واللاعبين لذلك فهو لم يوفق".