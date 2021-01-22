نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات اليوم لبطولة كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الجمعة 9 مباريات ضمن جدول مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتى تستضيف مصر النسخة 27 منها ويشارك فيها 32 منتخبًا وتقام فى 4 صالات هي استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية وبرج العرب.

ويواجه المنتخب المصري صاحب الأرض منتخب بيلاروسيا في الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

وتذاع مباراة مصر ضد بيلاروسيا على الهواء مباشرة عبر قناة 1 ON Time Sports.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم :-

- شمال مقدونيا وروسيا الساعة الرابعة والنصف.

- المغرب وكوريا الجنوبية الساعة الرابعة والنصف.

- سويسرا والبرتغال الساعة الرابعة والنصف .

- النمسا وتشيلي الساعة السابعة .

- أيسلندا وفرنسا الساعة السابعة.

- مصر وروسيا البيضاء الساعة السابعة .

- النرويج والجزائر الساعة السابعة .

- سلوفينيا والسويد الساعة التاسعة والنصف.