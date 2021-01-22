أحمد السيد: السوشيال ميديا دمرت مروان محسن وجماهير الأهلي كانت "بتشتم" فلافيو

علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على مستوى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأسباب اهدراه للفرص.
وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مروان محسن مهاجم جيد للغاية ولكن طريقة لعب الأهلي ظلمته والسوشيال ميديا تسببت في تدميره وهناك لاعبين تتأثر بالانتقادات وهناك لاعبين أخرين كانوا لا يتأثرون".
وتابع: "جماهير الأهلي كانت بتشتم فلافيو ولكن اللاعب كان لا يتأثر ويتدرب بشكل قوي من أجل النجاح ولكن أنا كنت أتأثر جدًا لما الجماهير كانت بتشتمني".
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