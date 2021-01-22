الرياضة

أحمد السيد: السوشيال ميديا دمرت مروان محسن وجماهير الأهلي كانت "بتشتم" فلافيو

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علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على مستوى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأسباب اهدراه للفرص.

وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مروان محسن مهاجم جيد للغاية ولكن طريقة لعب الأهلي ظلمته والسوشيال ميديا تسببت في تدميره وهناك لاعبين تتأثر بالانتقادات وهناك لاعبين أخرين كانوا لا يتأثرون".

وتابع: "جماهير الأهلي كانت بتشتم فلافيو ولكن اللاعب كان لا يتأثر ويتدرب بشكل قوي من أجل النجاح ولكن أنا كنت أتأثر جدًا لما الجماهير كانت بتشتمني".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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