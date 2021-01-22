قال نادر شوقي، وكيل اللاعبين و مالك شركة إليفين للتسويق الرياضي، إنه حقق النجاح المطلوب خلال الفترة التى تواجد بها في نادي الجونة مع المجموعة التي عملت معه.
وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ويليام منساه أول لاعب تعاقدت معه وساهمت في إنتقال اللاعب من طنطا إلي حرس الحدود".
وعن المقارنة بين تجربتي الجونة وبيراميدز، علق: "تجربة الجونة لم تكن مربحه لشركة إليفين والأمر كان بمثابة تحدي خاص لشركتنا، وتجربة الجونة مختلفة عن تجربة بيراميدز ولم نصرف واحد بالمائة مما صرفة بيراميدز في صفقات اللاعبين".
وتابع: "غياب الجماهير جعل جميع الفرق في حالة تساوي في المستوي الفني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادر شوقي: الجونة لم يصرف 1% مما أنفقه بيراميدز في الصفقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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