نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نادي ليفربول لهزيمة على ملعبه أمام نظيره نادي بيرنلي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

المركز الأول: مانشستر يونايتد - 40 نقطة.

المركز الثاني: ليستر سيتي - 38 نقطة.

المركز الثالث: مانشستر سيتي - 38 نقطة.

المركز الرابع: ليفربول - 34 نقطة.

المركز الخامس: توتنهام هوتسبير - 33 نقطة.

المركز السادس: ايفرتون - 32 نقطة.

المركز السابع: ويست هام يونايتد - 32 نقطة.

المركز الثامن: تشيلسي - 29 نقطة.

المركز التاسع: ساوثهامبتون - 29 نقطة.

المركز العاشر: أرسنال - 27 نقطة

المركز الحادي عشر: أستون فيلا - 23 نقطة.

المركز الثاني عشر: ليدز يونايتد - 23 نقطة.

المركز الثالث عشر: كريستال بالاس - 23 نقطة.

المركز الرابع عشر: ولفرهامبتون - 22 نقطة.

المركز الخامس عشر: نيوكاسل يونايتد - 19 نقطة.

المركز السادس عشر: بيرنلي - 19 نقطة.

المركز السابع عشر: برايتون ألبيون - 17 نقطة.

المركز الثامن عشر: فولهام - 12 نقطة.

المركز التاسع عشر: ويست بروميتش ألبيون - 11 نقطة.

المركز العشرين: شيفيلد يونايتد - 5 نقاط.