مدرب منتخب إسبانيا يكشف سر فوز فريق اليد أمام ألمانيا في كأس العالم

يعتقد خوردي ريبيرا مدرب منتخب إسبانيا أن فريقه حقق فوزا هاما على ألمانيا بنتيجة 32-28 ضمن مباريات الدور الرئيسي للمجموعة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.
وقال ريبيرا في المؤتمر الصحفي للقاء: "أعتقد أن اليوم حققنا فوزا هاما على ألمانيا وهي خطوة هامة لنا نحو التأهل لربع النهائي في بطولة العالم".
وأضاف: "أعتقد أن المباراة كانت مقسمة على 3 أجزاء لمدة 45 دقيقة وقد نجحنا في إدارتها بشكل جيد، وحققنا عودة قوية في اللقاء بعد التأخر في الشوط الثاني لذلك كان الفوز مستحقا".
وأتم: "حسابيا نحن قد تأهلنا لربع النهائي لكن أمامنا مباراتين نسعى للفوز بكلاهما وضمان التأهل للدور المقبل وتحقيق أهدافنا في البطولة".
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