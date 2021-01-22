أحمد السيد عن تفويت النحاس لمباراة الأهلي: لو الموضوع صح.. اللعيبة كانت فضحته

علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على الأنباء التي انتشرت بقيام عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، بتفويت مباراة المقاولون لصالح النادي الأهلي.
وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محدش بيحب الأهلي أكتر من نفسه، وده أكل عيشه وأكيد عاوز يكسب علشان سمعته".
وتابع: "لو النحاس متفق مع اللاعبين، أكد ممكن لعيب يتخانق معاه ويطلع يفضحه".
وشدد: "لو مثلا النحاس عاوز يفوت الماتش، ليه كان أتقدم بهدفين وبعد كدة ساب الماتش، فهو كان ممكن يقول للعيب في بداية المباراة أعمل ضربة جزاء للأهلي مثلا ليه هيكسب اتنين ويصعب الموضوع، لذلك كل ما يقال من وحي الخيال".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد السيد عن تفويت النحاس لمباراة الأهلي: لو الموضوع صح.. اللعيبة كانت فضحته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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