الزمالك يوافق على إقامة معرض لمنتجات الوادي الجديد بمقر النادي

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز علي إقامة معرض لمنتجات الوادي الجديد ، بمقر النادي بجامعه الدول العربية بالمهندسين.

ويقام معرض الوادي الجديد بمقر النادي ابتداء من يوم 28 وحتي30يناير الجاري ، بحضور محافظ الوادي الجديد .

ويعرض معرض الوادي الجديد العديد من المنتجات الخاصة التي تشتهر بها المحافظة ، "التمور ،السجاد ،الكليم، الخزف والفخار ، الرسم بالرمال".

يأتي هذا من خلال العلاقات الطيبة التي تجمع بين كلا من مجلس إدارة القلعة البيضاء ومحافظ الوادي الجديد.