مدحت شلبي عن موسيماني: متكبر وعنيد ودمر شريف وبواليا

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر برنامجه " مساء اون تايم " أن موسيماني مدرب " عنيد ومتكبر " ولديه إصرار شديد على اثبات صحة وجهة نظره الخاطئة لـ الجميع مشددا ان التشكيل الذي يخوض به المباريات دمر 2 من افضل اللاعبين وهما محمد شريف ووالتر بواليا.
وأضاف أن موسيماني مصر على اثبات ان بواليا صفقة ناجحة مشددا ان اللاعب بالفعل إضافة كبيرة للفريق ولكن لابد ان يشارك في المباريات دون ضغط.
وأكمل أن المنطقي ان ينضم بواليا للتشكيل بشكل تدريجي حيث يشارك في الدقائق الأخيرة للمباريات وتزداد مع الوقت حتي يكتسب الصقه المطلوبة.
وعلى الجانب الاخر محمد شريف يقدم مستوى رائع مع الأهلي " فلماذا يجلس على دكة البدلاء " على الرغم من تألقه حيث ضرب مثل بان ما يفعله موسمياني مع بواليا مثل " تعامل ربه المنزل مع طهى الأرز حيث يجب ان يسوى على نار هادئة والا سيتسبب في شياطه ".
وأضاف أن حسين الشحات نجم الأهلي منذ عودته لم يقدم أدائه الطبيعي لذلك فالأفضل ان يجلس على الدكة تلك الفترة على ان يشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه حيث يتمتع بالمستوى المطلوب في الوقت الحالي
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