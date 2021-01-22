تعليق ناري من خالد الغندور على تصريحات أحمد مجاهد حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي

علق خالد الغندور لاعب نادى الزمالك سابقا , على تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من 4 مباريات لـ مباراة واحدة.

وكتب الغندور تدوينة على صفحته عبر فيسبوك : قائلا " ما قاله احمد مجاهد عن سبب تخفيف عقوبة الشناوي يتقال في القهوة مش في اتحاد يدار بلوائح و قوانين هو واعي لكلامه ".

و يذكر ان كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن كواليس تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من 4 مباريات لـ مباراة واحدة.

وأكد أحمد مجاهد في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الجميع يهاجم اللجنة ويتهمها بـ دعم الأهلي وعدم القيام بالشيء نفسه مع فرجاني ساسي نجم الزمالك الذي تم إيقافه 6 مباريات قائلا :" اسالوا المسؤول عن هذا الأمر وقتها ".

وأضاف أن حكم المباراة ذكر الواقعة في تقريره عن المباراة وهي أن اللاعب سأله عن الإنذار ولكن الحكم لم يرد لذلك قام الشناوي بجذبه ليرد عليه مشددا ان لجنه المسابقات في بداية الموسم وضعت بند ان أي سلوك غير رياضي سيتم إيقاف اللاعب 4 مباريات لذلك تم اتخاذ القرار فورا دون مشاوره.

وتابع ان عقب اصدار القرار تم عقد اجتماع مع لجنه الحكام التي اكدت ان الحكم كان عليه ان يشهر البطاقة الصفراء وكانت ستكون الثانية مما سيستوجب عدم لعبه لمباراة لذلك تم اتخاذ القرار .

وأكمل أن الشناوي سيشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية وايقافه 4 مباريات كانت سيؤثر بالطبع على مستواه وهو ما حرصت اللجنة على مراعاته بقرار تخفيض العقوبة مشددا ان الشناوي حارس مصر الأول لذلك تم تقليل العقوبة مع زيادة الغرامة المالية .