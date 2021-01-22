هاشتاج القاضية ممكن يشعل تويتر.. والجماهير: مع الأهلي مفيش مستحيل

دشن عدد من جمهور النادي الأهلي هاشتاج " القاضية ممكن " عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد فوز النادي الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 3 \2 .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتي :



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيفه المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

افتتح التسجيل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاث عن طريق محمد مجدي أفشة.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الحادي عشر .