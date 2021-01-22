الرياضة

أحمد السيد: الأهلي قادر على تخطي بايرن ميونيخ والدوري الألماني ضعيف

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علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على قدرة النادي الأهلي في الفوز أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.

وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الدحيل فريق قوي وسيكون خصم صعب ولكن الأهلي قادر على تخطي عقبة بايرن ميونيخ أيضًا".

وتابع: "الأهلي فريق كبير ويلاعب بطل أوروبا وبطل الدوري الألماني ولكن الأهلي قادر على الفوز ولكن لو خسر مفيش مشكلة لأن بايرن فريق كبير".

وأتم: "الدوري الألماني دوري ضعيف، هو في كام فريق قوي وباقي الفرق ضعيفة وعادية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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