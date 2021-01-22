أحمد السيد: الأهلي قادر على تخطي بايرن ميونيخ والدوري الألماني ضعيف

علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على قدرة النادي الأهلي في الفوز أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.
وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الدحيل فريق قوي وسيكون خصم صعب ولكن الأهلي قادر على تخطي عقبة بايرن ميونيخ أيضًا".
وتابع: "الأهلي فريق كبير ويلاعب بطل أوروبا وبطل الدوري الألماني ولكن الأهلي قادر على الفوز ولكن لو خسر مفيش مشكلة لأن بايرن فريق كبير".
وأتم: "الدوري الألماني دوري ضعيف، هو في كام فريق قوي وباقي الفرق ضعيفة وعادية".
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