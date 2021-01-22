أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

فجر نادر شوقي، وكيل اللاعبين و مالك شركة إليفين للتسويق الرياضي، مفاجأة كبيرة بشأن صفقة انضمام الزمابي صاحب الأصول الكونغولية والتر بواليا إلى صفوف النادي الأهلي.

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن كواليس تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من 4 مباريات لـ مباراة واحدة.

اجتمع المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وشقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، مع عدد من جمهور الإسماعيلي اليوم، من أجل الوصول لحلول لإنقاذ الإسماعيلي، من الأزمات التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

زف أكرم توفيق نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشري سارة لـ جماهير الفريق عقب ظهور نتيجة المسحة الخاصة به إيجابية منذ يومين

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، سؤالا لوزير الشباب والرياضة حول القصور في مراكز الشباب ، في القرى بالدلتا والصعيد ، ونقص وتهالك المعدات والصالات الرياضية ، ونقص المدربين ، لافتا أن أبناءنا في القرى والصعيد ثروة قومية ونريد استثمارها ووضعنا على خريطة الاستثمار الرياضي العالمي.

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إمكانية اجراء تعديلات على قانون الرياضة المصرية في ظل اتهام البعض له بأنه قانون " سيىء السمعة "