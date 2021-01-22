نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانت اتيان يدق باب الزمالك من جديد لضم مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد مسئولو نادي سانت اتيان الفرنسي، رغبته في التعاقد مع المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي ذلك وفقا لما أكده نبيل ديجليت الصحفي الفرنسي المعروف، والذي أكد أن سانت اتيان فتح باب التفاوض من جديد لضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، بعدما رفض الأبيض عروضه السابقة، خاصة بعد الأزمة الأخيرة والتي جعلت الأبيض يغلق الباب تماما.

وأشار إلى أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مستاء بشكل كبير من إدارة نادي الزمالك، بسبب رفضها لفكرة احترافه.

وكان النادي الفرنسي أصدر بيانًا رسميًا يعتذر فيه لمجلس إدارة نادي الزمالك، عن تصريحات رئيسه بوجود أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا منه عمولة لإتمام الصفقة.