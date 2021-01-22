سلبية مسحة عطية صابر وعودته لجهاز الإسماعيلي بدلا من أحمد فوزى

تأكدت سلبية المسحة الطبية التي أجراها، عطية صابر المدرب العام للإسماعيلي، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا صباح اليوم، وقبل ساعات من مواجهة الإسماعيلي أمام غزل المحلة في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.
وكان الإسماعيلي أعلن عن وجود أحمد العجوز المدير الفني للإسماعيلي وأحمد فوزي مدربًا عامًا للفريق، بدلًا كلًا من خالد القماش المدير الفني السابق للفريق وعطية صابر المدرب العام بعد إصابتهما بكورونا.
وتشاء الأقدار أن يتعرض أحمد فوزي المدرب العام للإسماعيلي، بالإصابة بفيروس كورونا، ليعود عطية صابر من جديد لمنصبه مدربًا عامًا للإسماعيلي، بعد أن تأكدت سلبية المسحة الطبية له، ليعاون " العجوز " في مباراة الإسماعيلي أمام أبناء المحلة غدًا في الدوري.
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