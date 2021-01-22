قائد إسبانيا يعرب عن سعادته البالغة بفوز المنتخب أمام ألمانيا

أكد راؤول إنتريريوس قائد إسبانيا أن الجميه في حاله سعادة بالغه بفوز اليوم حيث كان مهم أن يفوز المنتخب امام ألمانيا للاقتراب من التأهل لربع النهائي".
وحقق منتخب إسبانيا فوزا هاما على ألمانيا بنتيجة 32-28 ضمن مباريات الدور الرئيسي للمجموعة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "المباراة كانت صعبة للغاية وواجهنا منافسا قويا وعنيدا والمباراة كانت سجالا بين الفريقين، لكن اليوم قدمنا مستوى جيد وحققنا هدفنا بالفوز".
وأتم: "في بعض الدقائق كنا أفضل ودقائق أخرى كانت ألمانيا أفضل لكن في النهاية استعادنا التركيز وحققنا فوزا هاما نحو مشوارنا في البطولة".
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