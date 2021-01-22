نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد حال رحيل زيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مصير الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أصبح محل شك وذلك عقب التوديع المفاجئ من دور الـ32 لبطولة كأس إسبانيا بالخسارة على يد ألكويانو بهدفين مقابل هدف.

ونوهت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد ودع البطولة الثانية في أقل من أسبوع بعد الهزيمة على يد أتلتيك بيلباو في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الآداء الكارثي الذي ظهر به ريال مدريد أمام ألكويانو هو ما آثار قلق مسئولي الملكي أكثر من خسارة البطولة الثانية في أقل من أسبوع.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر جعل مستقبل زيدان في محل شك كبير في ريال مدريد لدرجة أنه هناك تفكير في مسألة رحيله قبل انطلاق دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ظهر في الموسم الحالي في العديد من المباريات بمستويات مُخجلة إلا أن تكرار الأمر أمام فريق من الدرجات الأدنى لدرجة الخسارة أمامه في الكأس وبعشرة لاعبين هو ما أكد أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد يتخذ إجراءً بشأن مستقبل زيدان عقب مباراة ديبورتيفو ألافيس المقبلة في الدوري الإسباني إذا تعثر الفريق وعقب تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون راؤول جونزاليس هو البديل الأقرب لخلافة زيدان.