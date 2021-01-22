نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، عن سبب تراجع مستوى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن مروان محسن مهاجم مميز، إلا أن طريقة لعب الأهلي تظلمه.

وأشار إلى أن السوشيال ميديا تسبب في تدمير مروان محسن، مؤكدا أن هناك لاعبين تتأثر بالانتقادات وهناك لاعبين أخرين كانوا لا يتأثرون.

وواصل، "جماهير الأهلي كانت تقوم بسب فلافيو ولكن اللاعب كان لا يتأثر مطلقًا، ويتدرب بشكل قوي من أجل النجاح ولكن أنا كنت أتأثر جدًا عندما كانت الجماهير تهاجمني".