ليفربول يواصل تصدره تويتر بعد خسارة أمس على أنفيلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليفربول يعد الخسارة امس على انقليج من فريق بيرنلي في اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الاصابات و ضروف و تحكيم و كل شيء ضد ليفربول هذا الموسم في الفترة الأخيرة اختفى تاثير كلوب اختفى الفعالية الهجومية كلوب يتحمل مسؤولية ما يحدث حاليا انا في قمة الغضب حاليا تمنى اشوف جيرارد مدربا لليفربول الموسم القادم شكرا كلوب"و "‏جماهير ليفربول فضلوا3مواسم يتهموا صلاح هداف الفريق واكتر واحد بيصنع فرص وتمريرات بالانانيةوكلوب لعبه كله ناحية مانى وعرضيات روبو وارنولد كلها لمانى!مدرب تانى كان خلى الكرة دايما توصل لصلاح امام المرمى!خلي كلوب واللعيبة والجماهير يفرحوا بقى بالمنافسة على الدورى بين يونياتيد والستى".

وقال أخرون" ‏لن أفقد الثقة والأمل ولن أرفع المنديل سيعود الليفر إلى سكة الانتصارات من جديد " و" ‏‎المشكله هي مشكلة جمهور و هذي هي قوة الفريق الأولى وليست اللاعبين و المدرب.. من الموسم السابق و من رجعنا للملاعب بدون جمهور و ليفربول ليس ليفربول اللي نعرفه صار اللاعبين يلعبوا بدون هويه و حافز و كلوب واحد من هؤلاء المتأثرين اللي كان يلعب على هذي القوه و مثال اخر و هو ارنولد".

حقق فريق بيرنلي الفوز على منافسه ليفربول بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق بيرنلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء من ضربة جزاء سجله آشلي بارنس

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الانجليزي برصيد 34 نقطة بينما يصعد فريق بيرنلي للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة .