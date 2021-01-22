فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

علق الاعلامي هاني حتحوت على تصريحات احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا '‏إصلاح خطأ بخطأ..

- لا يوجد ما يسمى إنذارًا اعتباريًا.

- لجنة الانضباط معمولة لمثل هذه الحالات.

- اللوائح معمولة لتطبق على الجميع، ودون عاطفة

-لكل بطولة لوائحها غير المرتبطة بلوائح الأخرى، فليس ذنب بيراميدز ولا سموحة ولا طلائع الجيش في الدوري أن الأهلي يلاقي الدحيل بالمونديال".

وتابع حتحوت "‏- لا تُراجع القرارات بعد الإعلان عنها.. وإنما العكس هو الصحيح.

- تخفيض عقوبة محمود وادي (وهو المطرود+ مدون بتقرير الحكم أنه سبّه+نص اللائحة أن من يسب الحكم يوقف ٨ مباريات) هو فضيحة أخرى".

و كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن كواليس تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من 4 مباريات لـ مباراة واحدة.

وأكد أحمد مجاهد في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الجميع يهاجم اللجنة ويتهمها بـ دعم الأهلي وعدم القيام بالشيء نفسه مع فرجاني ساسي نجم الزمالك الذي تم إيقافه 6 مباريات قائلا :" اسالوا المسؤول عن هذا الأمر وقتها ".

وأضاف أن حكم المباراة ذكر الواقعة في تقريره عن المباراة وهي أن اللاعب سأله عن الإنذار ولكن الحكم لم يرد لذلك قام الشناوي بجذبه ليرد عليه مشددا ان لجنه المسابقات في بداية الموسم وضعت بند ان أي سلوك غير رياضي سيتم إيقاف اللاعب 4 مباريات لذلك تم اتخاذ القرار فورا دون مشاوره.

وتابع ان عقب اصدار القرار تم عقد اجتماع مع لجنه الحكام التي اكدت ان الحكم كان عليه ان يشهر البطاقة الصفراء وكانت ستكون الثانية مما سيستوجب عدم لعبه لمباراة لذلك تم اتخاذ القرار .

وأكمل أن الشناوي سيشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية وايقافه 4 مباريات كانت سيؤثر بالطبع على مستواه وهو ما حرصت اللجنة على مراعاته بقرار تخفيض العقوبة مشددا ان الشناوي حارس مصر الأول لذلك تم تقليل العقوبة مع زيادة الغرامة المالية .