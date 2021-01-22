نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلامنجو يرتقي للمركز الثالث في الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتقى فلامنجو إلى المركز الثالث في الدوري البرازيلي، بعد انتصاره على بالميراس بهدفين دون رد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الــ31 من المسابقة.

تغلب فلامنجو على بالميراس 2-0، سجلهما لاعب بالميراس، لوان غارسيا، بالخطأ في مرمى فريقه، وبيبي في الدقيقتين 45 و83.

وارتفع رصيد فلامنجو بذلك إلى 55 نقطة، ليحتل المركز الثالث بفارق أربع نقاط، خلف المتصدر إنترناسيونال، ونقطتين خلف ساو باولو، بينما تجمد رصيد بالميراس عند 51 نقطة في المركز الخامس.