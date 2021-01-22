"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع كريم فؤاد ظهير الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

الأهلي يبحث التعاقد مع كريم فؤاد

كشف مصدر داخل الأهلي عن نية مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأحمر برئاسة محسن صالح، في التعاقد مع كريم قؤاد لاعب إنبي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترغب في رحيل صلاح محسن إلى إنبي مع إعارة لاعب أخر من شباب الأهلي لإنبي لمدة موسم ونصف، للتعاقد مع كريم فؤاد في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأتم المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيحسم خلال الفترة المقبلة رأيه بشأن بشأن رحيل صلاح محسن وضم كريم فؤاد في الانتقالات الشتوية الجارية.