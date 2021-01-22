بعد إصابته بكورونا.. محمد عادل بدلا من أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز

قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين محمد عادل بدلا من الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز المقرر اقامتها اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. تأتي التعديلات التى أجرتها لجنة الحكام على طاقم التحكيم للقاء سموحة وبيراميدز نظرا لإصابة الدولى احمد الغندور بفيروس كورونا. وسبق ان اعلنت لجنة الحكام عن قائمة الاطقم التحكيمية التي على النحو التالي: الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى المحلى على أن يعاونه الثنائى المساعدين احمد بكر وأحمد لطفى وحكما رابعا احمد مقبل وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده ابراهيم محجوب. بينما قررت اللجنة تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى لمباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربى ويساعده الثنائى محمد عزازى وهانى خيرى وحكما رابعا سالم متعب وحكما للفيديو سيد شعبان ومساعده سعيد حمزة. وتقام المباراتين فى تمام الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة فى إطار الجولة التاسعة ضمن منافسات الدورى الممتاز.

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