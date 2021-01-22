كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.
وقال لطفي ماجر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج:" مواجهة الأهلي ستكون صعبة علينا، ولكن الفوز بها لن يكون مستحيلا".
وتابع:" معنويات الأهلي ستكون مرتفعة في مونديال الأندية، خاصة بعد الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وواصل:" أعرف من الأهلي كلا من، محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وكهربا وحسين الشحات".
وأشار:" هدفنا أن نعطي صورة جيدة للكرة القطرية في كأس العالم للأندية، وأن نفوز بها إن شاء الله".
واستطرد:" بايرن ميونخ فريق قوي جدًا، وأحد أفضل فرق في العالم و هدفه هو الفوز بهذه البطولة و لكن الدحيل لديه طموح ايضا، وسنبذل أقصى ما لدينا، لكي نسعد الشعب القطري".
واختتم:" هدفي الشخصي هو أن أشارك مع الفريق الأول للدحيل بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة".
ويشارك لطفي ماجر مع فريق الدحيل تحت 18 عاما، ويتواجد أيضا في بعض مباريات الفريق الأول.
.وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الدحيل القطري لـ دوت الخليج: الفوز على الأهلي ليس مستحيلا.. وهدفنا التتويج بمونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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