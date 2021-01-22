مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا والقناة الناقلة

يواجه منتخب مصر نظيره البيلاروسي، اليوم، الجمعة، بصالة ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم لليد، التي تستضيفها أرض الفراعنة حتى نهاية الشهر الجاري.
موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة مصر ضد روسيا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.
مصر ضد بيلاروسيا:
ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب نظيره البيلاروسي، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.
كان منتخب مصر فاز على نظيره الروسي بنتيجة 28 - 23، في مباراة شهدت تألق أحمد الأحمر، والذي حصل على جائزة رجل المباراة.
وحقق منتخب بيلاروسيا مفاجأة مدوية، بالتعادل مع نظيره السويدي 26 - 26، في الجولة الماضية.
منتخبات المجموعة الرابعة:
وتضم المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي بكأس العالم لكرة اليد، كلا من مصر والسويد ومقدونيا وروسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا.
ترتيب مجموعة مصر بمونديال اليد:
- السويد: 5 نقاط
- مصر: 4 نقاط
- سلوفينيا: 4 نقاط
- روسيا: 3 نقاط
- بيلاروسيا : نقطتان
- مقدونيا: 0 نقاط
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