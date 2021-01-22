مدرب بيرنلي: تألق الحارس والمدافعين سر الفوز على ليفربول

كشف شين ديتش المدير الفني لفريق بيرنلي، سر الفوز على ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، على ملعب أنفيبد، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال شين ديتش في تصريحات صحفية عقب المباراة:" قدمنا مستوى جيدا أمام ليفربول، الحارس والمدافعين نجحوا في الخروج بشباك نظيفة، كما اعتمدنا على الضغط المبكر".

وتابع:" كانت لدينا فرص قليلة خلال المباراة، لكننا نجحنا في استغلال ركلة الجزاء التى حصل عليها بارنز وسجل منها هدف الفوز".