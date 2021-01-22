نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رامي ربيعة نجم دفاع الأهلي عن استيائه الشديد وذلك عقب استبعاده من قائمة المارد الأحمر في مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت أمس الخميس.

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب السلام.

ويدرس نجم دفاع الأهلي عقد جلسة مع الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك لمعرفة سبب استبعاده من الحسابات الفنية للمدير الفني الجنوب أفريقي خلال الفترة الماضية.

واتخذ موسيماني قرار في الآونة الأخيرة بالاعتماد على الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف في مركز المساك.

ويعتبر رامي ربيعة من العناصر الهامة والأساسية في صفوف الفريق قبل تعاقد الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.