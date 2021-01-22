أشرف قاسم: الزمالك يسعى لحصد العديد من البطولات على رأسها الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن هناك آمال كبيرة للأبيض هذا الموسم بالحصد العديد من البطولات على رأسها الدوري الممتاز.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج "البريمو", المذاع على قناة "ten": فإن لا يوجد تدعيم في الميركاتو الشتوي والأبيض لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "تحدثت مع باتشيكو على احتياجاته في الانتقالات الحالية وأكد على الاكتفاء باللاعبين الحاليين وشدد على أنه لا يحتاج أي تدعيم حاليا".

ويحتل الزمالك قمة ترتيب الدورى الممتاز برصيد 19 نقطة من 7 مواجهات، حيث استطاع الفوز في 6 مباريات وتعادل مباراة واحدة ولم يتعرض لأى هزيمة حتى الآن.