أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الخميس غياب نجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن الملاعب مؤقتا بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أن أغويرو اصيب بالفيروس وسيخضع لفترة من العزل الذاتي وفقا للبروتوكول الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز وسيغيب عن المباريات لمدة أسبوعين.
ولم يشارك أغويرو سوى في 9 مباريات هذا الموسم من بينها 3 لقاءات كأساسي بسبب الإصابات التي عانى منها.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصابة نجم السيتي أغويرو بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.