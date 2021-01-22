اصابة نجم السيتي أغويرو بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الخميس غياب نجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن الملاعب مؤقتا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أن أغويرو اصيب بالفيروس وسيخضع لفترة من العزل الذاتي وفقا للبروتوكول الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز وسيغيب عن المباريات لمدة أسبوعين.

ولم يشارك أغويرو سوى في 9 مباريات هذا الموسم من بينها 3 لقاءات كأساسي بسبب الإصابات التي عانى منها.

وكالات