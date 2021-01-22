قبل استعدادات مواجهة بيراميدز.. تدريب استشفائي للاعبي الأهلي

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إقامة تدريب استشفائي اختياري للاعبين في الواحدة ظهر اليوم فيما يحصل الفريق على راحة غدا وذلك بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويبدأ الأهلي بعد غد الأحد استعداداته لمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف الأهلي ثلاث نقاط إلى رصيده اليوم بالفوز على المقاولون العرب، واستعادة صدارة الدوري.