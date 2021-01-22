قبل استعدادات مواجهة بيراميدز.. تدريب استشفائي للاعبي الأهلي

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إقامة تدريب استشفائي اختياري للاعبين في الواحدة ظهر اليوم فيما يحصل الفريق على راحة غدا وذلك بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويبدأ الأهلي بعد غد الأحد استعداداته لمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأضاف الأهلي ثلاث نقاط إلى رصيده اليوم بالفوز على المقاولون العرب، واستعادة صدارة الدوري.
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