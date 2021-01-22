الأهلي في المونديال.. جمال الحاجي: الجماعية تعزز حظوظ المارد الأحمر أمام الدحيل

سلط الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي الضوء على حظوظ النادى الأهلى فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر مطلع الشهر المقبل.

ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى يوم ٤ فبراير المقبل فى افتتاحية مونديال الأندية.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: يشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، وكان الفريق قد حقق الفوز من ‏قبل بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية بينما يشارك منافسه الدحيل القطري لأول مرة في تاريخه.

تابع : سيعتمد الأهلي صاحب الرقم القياسي الافريقي في عدد المشاركات في كاس العالم للأندية على قوة الأداء الجماعي للفريق بعد ان نجح الجنوب افريقي موتسيماني في كسب كل الرهانات المحلية والإقليمية في ظرف وجيز وبذكاء كبير. قد لا يؤدي الأهلي بطريقة رائعة لكنه يعرف جيدا طريق الفوز مع الجنوب افريقي الذي يحبذ تامين خطوطه الدفاعية والاجتهاد على الاروقة لمباغتت منافسيه في حضور لاعبين متميزين.

أضاف : معطى اخر سيلعب لصالح المارد الأحمر هو تمكنه في الفترة الاخيرة من تعزيز الرصيد البشري للفريق بصفقات متميزة في مقدمتها المدافع المغربي بدر بانون الذي مثل إضافة هامة واعطى توازنا كبيرا لدفاعات الأهلي الى جانب لاعب المقاولون العرب محمد طاهر الذي ينتظر الظروف الملائمة للبروز الى جانب الكونغولي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق. هذا الى جانب عديد اللاعبين الملتحقين حديثا بالفريق الذين تنتظرهم فرصة الظهور في هذه المسابقة.

استطرد : في المقابل سوف لن يكون منافس الأهلي فريق الدحيل القطري سهلا لا سيما وان الفريق يضم في صفوفه لاعبين بارزين في مقدمتهم هداف كاس الأمم الاسيوية المعز علي كما يضم الدحيل المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية، بالإضافة إلى ثنائي المنتخب القطري باسم الراوي وكريم بوضيف والكيني مايكل أولونجا والبرازيلي الدولي دودو. كما يمثل المدرب التونسي الفرنسي صبري اللموشي الملتحق حديثا بفريق الدحيل نقطة قوة كبيرة لما يتميز به من خبرة ودهاء تكتيكي.

وقال ايضا : مباراتى الأهلي امام المقاولون العرب وبيراميدز ستعطي فكرة شاملة لموتسيماني على جاهزية الفريق الذي سيتوجه الى قطر مدججا بكامل نجومه ما عدا النجم المخضرم وليد سليمان المصاب.

واختتم حديثه قائلا: ويبقى السؤال المطروح هو هل سيتمكن موتسيماني من حل كل معادلات مباراة الدحيل والتفوق على الفرنسي التونسي صبري اللموشي وفي البال التعادل المخيب الذي حققه الفريق امام بنك مصر. على كل الجميع يتفق على ان الأهلي امام فرصة تاريخية للذهاب بعيدا في هذه المسابقة رغم صعوبة المهمة امام الدحيل في مرحلة أولى وربما اما بايرن ميونخ في مرحلة ثانية.