فريق سيدات طائرة الأهلي يواجه الطيران في الدوري اليوم

يواجه فريق الكرة الطائرة سيدات بالأهلي فريق الطيران مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.

وعقد المدير الفني حمدي الصافي جلسة مع الفريق أمس؛ للحديث عن الجوانب الفنية ونقاط القوة والضعف في فريق الطيران.

وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الشمس بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الدوري.