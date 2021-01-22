عقدت لجنة حكام الغربية برئاسة وليد عبد العزيز اجتماعها الأول اليوم بنادى سكة حديد طنطا بحضور حكام الغربية من جميع الدرجات لشرح خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة وكيفية النهوض بمستوى حكام المنطقة التى تشهد طفرة فى مستوى الحكام. وقدم وليد عبد العزيز رئيس اللجنة الشكر للجنة الحكام السابقة بالكامل على المجهود المبذول والحمل الكبير خلال المرحلة الماضية وأثنى على رموز التحكيم السابقة وقرأة الفاتحة لهم جميعا. وأعلن مسئولى اللجنة بأن جميع الحكام على مسافة واحدة ويجب على الجميع بذل جهد بدنى وفنى كبير لمحاولة مساعدتهم للحصول على فرص فى المسابقات المختلفة حيث تمتلك المنطقة عدد كبير من الحكام والمساعدين. يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أصدرت قرار بتعيين وليد عبد العزيز رئيسا للجنة وشريف التباع سكرتيرا ومحمد السباعى عضوا باللجنة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة حكام الغربية تجتمع لوضع خارطة الطريق.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.