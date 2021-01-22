قبل مواجهة بيراميدز.. الأهلي يعلن سلبية مسحة أكرم توفيق وبدر بانون

كشفت مصادر خاصة أن المسحة التي خضع لها الثنائي أكرم توفيق وبدر بانون أثبتت سلبيتها وجاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بالأهلي .

وكان الثنائي قد تغيب عن مواجهة الأهلي والمقاولون التي حقق فيها الفريق الأحمر أمس الفوز 3-2 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وخضع الثنائي لمسحة طبية اثبتت سلبية العينات التي خضعوا لها من فيروس كورونا وجاهزيتهم لمواجهة المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.