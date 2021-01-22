نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب عشاق كرة القدم والنادي الأهلي، لانطلاق منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك المارد الأحمر في البطولة العالمية للمرة السادسة في تاريخه، وبعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف في نوفمبر الماضي.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على استبعاد الثنائي سعد الدين سمير ورامي ربيعة، من القائمة التي تغادر للمشاركة في البطولة.

ويأتي غياب سعد سمير واستبعاده بسبب عودته مؤخرًا من إصابة قوية في وتر أكيليس وغيابه عن المشاركات، فيما يأتي استبعاد ربيعة، بسبب عدم اقتناع المدير الفني بقدراته الفنية.

وكان تأكد في وقت سابق، غياب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق بسبب غيابه 4 أسابيع على الأقل بعد الإصابة بالعضلة الخلفية.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية، النادي الأهلي في مواجهة الدحيل القطري حامل لقب دوري المحترفين القطري ومستضيف البطولة، بالمباراة الافتتاحية.

وتقام مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري، يوم 4 فبراير على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يواجه الفائز بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم 8 من نفس الشهر بنصف نهائي البطولة.