بمشاركة مصر و107 دول.. كازان الروسية تستضيف الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص غدا

أطلقت اللجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص كازان 2022 العد التنازلى لألعابها العالمية والتى تنطلق يوم 22 يناير 2022 وتستمر حتى يوم 28 يناير ، والتى تشهد مشاركة 107 دولة من بينهم مصر و 22 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تشهد مشاركة 2000 لاعبا يتنافسون فى 7 رياضات شتوية بالإضافة الى 3000 متطوع.

وتعد الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص كازان 2022 رسالة إنسانية للعالم من الشمول والمساواة وقبول الآخر وتقام كل أربع سنوات وكانت الألعاب العالمية الماضية أقيمت بالنمسا عام 2017.

عبر المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولى عن سعادته البالغة عن إطلاق العد التنازلي يوم 22 يناير 2021 وبعد عام من الان سوف ينطلق هذا الحدث العالمى ، ونشاهد ما يحدث حولنا بسبب جائحة كورونا والتى عصفت بكل الأنشطة الرياضية ، وإصرار الأولمبياد الخاص على مواصلة احداثه وفعالياته العالمية باعتبارها أكبر حدث رياضي عالمي يقام كل أربع سنوات لذوي الإعاقة الفكرية ، وسر فرحنا أننا هذه الألعاب شهدت تصاعدا فى عدد الدول المشاركة فى المنطقة ، فقد كانوا قد وصلوا الى 15 دولة فى الألعاب العالمية الشتوية الماضية التى أقيمت بالنمسا عام 2017 ومثل المنطقة 289 لاعبا ولاعبة من سورية، مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، قطر، إيران. ولكن كازان تشهد مشاركة 22 دولة من المنطقة إلى جميع دولها باستثناء الصومال .

وقالت ماري ديفيس الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص تفتخر الأولمبياد الخاص باستضافة الألعاب الشتوية العالمية 2022 في كازان بروسيا، لقد أثبتت كازان نفسها كمدينة قادرة على استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى ، وأنا واثقة من أن الألعاب العالمية الشتوية بأنها سوف . تترك فى عام 2022 إرثًا دائمًا من الاندماج في روسيا ويظهر للعالم بأن الرياضة عامل محفز للاندماج والسلام وقبول الآخر

.قالت أولغا سلوتسكير ، رئيسة الأولمبياد الخاص الروسي ستخلق الألعاب العالمية الشتوية في كازان جوًا من الفرح والتعاطف والمحبة الانسانية الخالصة ، وستكسر الحواجز والحدود . عندما يتعلق الأمر بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية ، حيث سنكتشف بأننا أكثر تشابهًا من الاختلاف ، تتمتع الرياضة بالقدرة على الجمع بين الناس والتقارب فيما بينهم ، وستبني الألعاب الشتوية العالمية في كازان 2022 ثقافة شاملة في روسيا وحول العالم أيضا .

وتعتبر كازان العاصمة الرياضية لروسيا ، وتتمتع بتراث رياضي عميق ، وقد استضافت المرافق الرياضية في المدينة والبنية التحتية وقاعدة المتطوعين الراسخة العديد من المسابقات الرياضية ذات المستوى العالمي. ستكون الألعاب الشتوية العالمية في كازان 2022 هي المرة الأولى التي تجلب فيها الاولمبياد الخاص العابا عالمية إلى روسيا.

ستتاح الفرصة للاعبي الأولمبياد الخاص والشركاء فى الرياضات الموحدة للمنافسة في سبع رياضات هى التزلج الألبي والتزلج على الجليد وكرة الأرض و التزلج الريفي على الثلج والتزلج على الجليد والتزلج السريع على مضمار قصير و الجري على الجليد.

بالإضافة إلى المسابقات الرياضية ، ستركز العاب كازان 2022 على مجالات الصحة والتعليم والقيادة للاعبين ، ومن المعروف أن الأولمبياد الخاص الروسي ، يضم 130 ألف رياضي ، ويقيم 5000 حدث رياضي في العام العادي. وتساعد الألعاب الشتوية الأولمبياد الخاص الروسي على تحقيق الاندماج الاجتماعي لما يقدر بثلاثة ملايين شخص من ذوي الإعاقات الفكرية في البلاد.