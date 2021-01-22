ضربة موجعة لـ أهلي جدة.. إصابة عمر السومة قبل مواجهة الاتفاق

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة النجم السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، بتمزق في العضلة الضامة.
وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية" أن الفحوصات إصابة إصابة عمر السومة في العضلة الضامة، وسيغيب 10 أيام عن الفريق.
وأضافت الصحيفة، أن عمر السومة سيغيب عن مواجهة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي، وربما يغيب عن مواجهة الباطن في الجولة الـ 16.
ويحتل عمر السومة المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 8 أهداف.
يذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة.
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