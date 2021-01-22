فرج عامر: الحكم " هيدلع " بيراميدز النهارده أمام سموحة علشان الأهلي... شائعة مش هنصدقها

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على تغيير حكم مباراته مع بيراميدز المقرر إقامتها اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اكيد مش حنجري ورا الشائعات اللي بتقول ان الحكم حيدلع بيراميدز النهاردة أمام سموحة علشان يدخل مباراة الاهلي بدون انذارات او ايقافات .

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، اليوم الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ضد سموحة والقناة الناقلة:

وتقام مباراة بيراميدز ضد سموحة في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق بلال علام؟

بيراميدز ضد سموحة:

ويسعى بيراميدز بقيادة نجمه رمضان صبحي لمواصلة انتفاضته في الدوري بتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

كان بيراميدز تفوق على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل يتسلح سموحة بعامل الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بيراميدز، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

ولم يتذوق سموحة طعم الفوز في آخر ٤ مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث خسر أمام الزمالك ٢-٠، ومع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف، ومع البنك الأهلي ٢-٢، ومع المقاولون العرب ١-١.

ترتيب بيراميدز وسموحة:

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز العاشر بـ 8 نقاط.