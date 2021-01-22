الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، بقيادة أحمد العجوز المدير الفني للفريق، عن قائمته لمواجهة غزل المحلة غدًا ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:-
حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد مجدى ، محمد فوزى.
خط الدفاع .. محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، كاستيلو ، رضوان شريفى ، محمود البدرى.
خط الوسط .. محمود دونجا ،محمد عادل ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، محمد صادق ، نادر رمضان ، أحمد مصطفى ، أحمد مدبولى.
خط الهجوم .. أرى بابل ، محمد الشامى ، فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو.
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