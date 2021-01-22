تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي سموحة في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد الإسكندرية في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل بيراميدز حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد خط الهجوم: إيريك تراوري ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمود حمادة - محمود صابر - دودو الجباس

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