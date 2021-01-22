تنطلق بعد قليل مباراة السكة الحديد والنصر ضمن الجولة 10 بدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة . يدخل السكة الحديد المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط. واعلن عيد مرازيق المدير الفني السكة الحديد تشكيل فريقه وجاء كالتالي. ابراهيم شعللها في حراسة المرمى والمتولي محمود واحمد سيد حلمي اسامه صبحي وحازم شعيب واحمك حجازي وفتحي مجدي وعبد الله سمير ومحمود السيد واسلام سولاري ومحمد أحمد فيما اعلن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر تشكيل الفريق وجاء كالاتي .. احمد جمال في حراسة المرمي وأسامه الليبي وحسن حسين واحمد كالوشا وابراهبم صلاح وحسام اشرف وادهم حامد وريمون مانجا وأحمد حسين ومحمد اوشا وحسام جلال . ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من احمد العباس كفر الشيخ ومحمد احمد عطية بحيرة وعلاء محمد بحيرة وراضي ممدوح القاهرة ويسري الشبراوي مسابقات الشرقية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل السكة الحديد والنصر قبل موقعة القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.