إصابة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بـ فيروس كورونا

أكدت صحيفة " ماركا" الإسبانية إصابة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن نتيجة مسحة كورونا، لـ زين الدين زيدان جاءت إيجابية".

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان لن يتمكن من حضور المؤتمر الصحفي لمباراة ألافيس الذي سيعقد اليوم الجمعة".

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 44 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.