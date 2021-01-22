مصطفى فتحي أساسيا في تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز في الدوري

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، اليوم الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه كالتالي : الهانى سليمان ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.

موعد مباراة بيراميدز ضد سموحة والقناة الناقلة: وتقام مباراة بيراميدز ضد سموحة في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق بلال علام بيراميدز ضد سموحة: ويسعى بيراميدز بقيادة نجمه رمضان صبحي لمواصلة انتفاضته في الدوري بتحقيق الفوز في مباراة اليوم. كان بيراميدز تفوق على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري. في المقابل يتسلح سموحة بعامل الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بيراميدز، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري. ولم يتذوق سموحة طعم الفوز في آخر ٤ مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث خسر أمام الزمالك ٢-٠، ومع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف، ومع البنك الأهلي ٢-٢، ومع المقاولون العرب ١-١. ترتيب بيراميدز وسموحة: ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز العاشر بـ 8 نقاط.

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