الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمدرب تريزيجيه

اتهم الاتحاد الإنجليزي دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، بالإساءة لحكم مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي، في مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز السيتي بهدفين دون رد.
وأشهر جون موس البطاقة الحمراء في وجه ديث سميث، بسبب اعتراضه على هدف مانشستر سيتي الأول والذي جاء عن طريق برناندو سيلفا ، ليخرج المدرب عقب المباراة ويؤكد أن الهدف كان هزليا.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي، أن ديث سميث استخدم لغة مسيئة أو مهينة ضد الحكم جوم موس، في الدقيقة 81 من عمر المباراة".
وأضاف بيان الاتحاد الإنجليزي، أن دين سميث يمكن أن يرد على الاتهام الموجه له، حتى يوم 26 يناير الجاري.
يذكر أن فريق أستون فيلا يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.
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